Опер по вызову 5 сезон: смотреть онлайн 14 серию (эфир от 21.04.2021)

18 апреля 2021 13:45 Александр Кива
Опер по вызову 5 сезон: смотреть онлайн 14 серию (эфир от 21.04.2021)
Опер по вызову 5 сезон: смотреть онлайн 14 серию (эфир от 21.04.2021)
пресс-служба

21 апреля на канале 2+2 выйдет 14 серия сериала Опер по вызову 5 сезон. 14 серию сериала Опер по вызову 5 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 14 серии сериала Опер по вызову 5 сезон:

Политика Михаила Куприянова убивают в собственном особняке. И это не первая жертва в этом поселении. За неделю до каждого убийства в домах были рабочие, а на теле трупов обнаружены пятна. Все улики ведут к управляющей компании. На этот раз Трофимову достается «легенда» ассенизатора.

14 серию сериала Опер по вызову 5 сезон смотрите онлайн скоро на сайте tv.ua.

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