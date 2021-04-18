Опер по вызову 5 сезон: смотреть онлайн 14 серию (эфир от 21.04.2021)
21 апреля на канале 2+2 выйдет 14 серия сериала Опер по вызову 5 сезон. 14 серию сериала Опер по вызову 5 сезон смотрите онлайн на tv.ua.
Политика Михаила Куприянова убивают в собственном особняке. И это не первая жертва в этом поселении. За неделю до каждого убийства в домах были рабочие, а на теле трупов обнаружены пятна. Все улики ведут к управляющей компании. На этот раз Трофимову достается «легенда» ассенизатора.
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