Опер по вызову 5 сезон: смотреть онлайн 16 серию (эфир от 22.04.2021)

18 апреля 2021 14:45 Александр Кива
Опер по вызову 5 сезон: смотреть онлайн 16 серию (эфир от 22.04.2021)
Опер по вызову 5 сезон: смотреть онлайн 16 серию (эфир от 22.04.2021)
пресс-служба

23 апреля на канале 2+2 выйдет 16 серия сериала Опер по вызову 5 сезон. 16 серию сериала Опер по вызову 5 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 16 серии сериала Опер по вызову 5 сезон:

Происходит сразу два убийства — начальника колонии и заключенного Ломова при попытке бежать из КПЗ. Последний хотел вытащить на волю арестанта Аскера. Трофимова отправляют в колонию, однако заключенные узнают, что он связан с полицией, поэтому операция идет на по плану.

16 серию сериала Опер по вызову 5 сезон смотрите онлайн скоро на сайте tv.ua.

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