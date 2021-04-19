Вещдок. Опережая время: Тройник юбиляра - смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.04.2021)

19 апреля 2021 16:24 Александр Кива
Вещдок. Опережая время: Тройник юбиляра - смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.04.2021)
Вещдок. Опережая время: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.04.2021)
пресс-служба

19 апреля на Интере и на сайте TV.UA вышел 25 выпуск детективного проекта Вещдок. Опережая время. Новый выпуск Вещдок. Опережая время смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в новом выпуске Вещдок. Опережая время: В марте 1974 года в номенклатурном дачном поселке Лески под Одессой застрелили замначальника облотделения Комитета народного контроля Василия Егорова. Случилось это на даче чиновника во время празднования его юбилея. С Василием в этот вечер было две девушки: одну тоже застрелили, вторую – также пытались убить, ранив ножом, но она осталась жива. На ружье, из которого производились выстрелы, нашли отпечатки жены убитого – Василисы. Выяснилось, что женщина проходит лечение в психдиспансере. Как ей удалось оттуда сбежать? И действительно ли она убила своего мужа или кто-то пытается ее подставить?

Новый выпуск проекта Вещдок. Опережая время от 19.04.2021 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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