Вещдок. Опережая время: Навязчивая идея - смотреть выпуск онлайн (эфир от 20.04.2021)
20 апреля 2021 06:00
Вещдок. Опережая время: смотреть выпуск онлайн (эфир от 20.04.2021)
пресс-служба
20 апреля на Интере и на сайте TV.UA выйдет 26 выпуск детективного проекта Вещдок. Опережая время. Новый выпуск Вещдок. Опережая время смотрите онлайн на tv.ua.
Вещдок. Опережая время: В апреле 1974-го в сквере возле роддома нашли тело беременной Тамары Гришиной. Вероятно, она стала очередной жертвой преступника, действующего в то время в Одессе. Все его жертвы – беременные женщины, которым он перерезал горло, а затем срывал с них серьги. Но у Тамары вместо сережек он забрал сумку. Что заставило убийцу сменить почерк?
Новый выпуск проекта Вещдок. Опережая время от 20.04.2021 смотрите онлайн скоро на нашем сайте TV.UA.