Вещдок. Опережая время: До гробовой доски - смотреть выпуск онлайн (эфир от 21.04.2021)
20 апреля 2021 07:00
Вещдок. Опережая время: смотреть выпуск онлайн (эфир от 21.04.2021)
пресс-служба
21 апреля на Интере и на сайте TV.UA выйдет 27 выпуск детективного проекта Вещдок. Опережая время. Новый выпуск Вещдок. Опережая время смотрите онлайн на tv.ua.
Вещдок. Опережая время: В апреле 1974 года в Одессе на лестничной площадке жилого дома убили Юлию Озерову. Ей перерезали горло кухонным ножом. По словам родных, в тот роковой вечер девушка просто выходила выносить мусор. Но оказалось, что на самом деле Юля собиралась съехать от родителей и попросила своего ухажера Геннадия забрать ее с чемоданом. Бабушка рассказала, что внучка всегда выходила на встречу с Геной через 15 минут после того, как парень начинал играть под окнами на гитаре. Этот условный сигнал женщина слышала и накануне гибели Юли. Но молодой человек, так и не дождавшись возлюбленной у дома, зашел в подъезд, где и обнаружил тело девушки. Кто перехватил Озерову, когда та вышла из квартиры?
Новый выпуск проекта Вещдок. Опережая время от 21.04.2021 смотрите онлайн скоро на нашем сайте TV.UA.