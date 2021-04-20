Вещдок. Опережая время: До гробовой доски - смотреть выпуск онлайн (эфир от 21.04.2021)

20 апреля 2021 07:00 Александр Кива
Вещдок. Опережая время: До гробовой доски - смотреть выпуск онлайн (эфир от 21.04.2021)
Вещдок. Опережая время: смотреть выпуск онлайн (эфир от 21.04.2021)
пресс-служба

21 апреля на Интере и на сайте TV.UA выйдет 27 выпуск детективного проекта Вещдок. Опережая время. Новый выпуск Вещдок. Опережая время смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в новом выпуске Вещдок. Опережая время: В апреле 1974 года в Одессе на лестничной площадке жилого дома убили Юлию Озерову. Ей перерезали горло кухонным ножом. По словам родных, в тот роковой вечер девушка просто выходила выносить мусор. Но оказалось, что на самом деле Юля собиралась съехать от родителей и попросила своего ухажера Геннадия забрать ее с чемоданом. Бабушка рассказала, что внучка всегда выходила на встречу с Геной через 15 минут после того, как парень начинал играть под окнами на гитаре. Этот условный сигнал женщина слышала и накануне гибели Юли. Но молодой человек, так и не дождавшись возлюбленной у дома, зашел в подъезд, где и обнаружил тело девушки. Кто перехватил Озерову, когда та вышла из квартиры?

Новый выпуск проекта Вещдок. Опережая время от 21.04.2021 смотрите онлайн скоро на нашем сайте TV.UA.

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