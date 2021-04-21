Вещдок. Опережая время: Топорная работа - смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.04.2021)

21 апреля 2021 06:00 Александр Кива
Вещдок. Опережая время: Топорная работа - смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.04.2021)
Вещдок. Опережая время: смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.04.2021)
пресс-служба

22 апреля на Интере и на сайте TV.UA выйдет 28 выпуск детективного проекта Вещдок. Опережая время. Новый выпуск Вещдок. Опережая время смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в новом выпуске Вещдок. Опережая время: В апреле 1974-го во время учений спецназа Черноморского флота СССР в Дунайских плавнях обнаружили труп пластического хирурга Игоря Стрельникова. По словам свидетелей, врач приехал из Москвы в Одессу в командировку. Но коллеги убитого утверждают: Игорь взял отпуск за свой счет и никаких выездных операций их клиника не проводит. Почему на самом деле хирург приехал в этот приморский город и скрывал истинную причину своего визита?

Новый выпуск проекта Вещдок. Опережая время от 22.04.2021 смотрите онлайн скоро на нашем сайте TV.UA.

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