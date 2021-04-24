Опер по вызову 5 сезон: смотреть онлайн 18 серию (эфир от 26.04.2021)

24 апреля 2021 22:20 Александр Кива
Опер по вызову 5 сезон: смотреть онлайн 18 серию (эфир от 26.04.2021)
Опер по вызову 5 сезон: смотреть онлайн 18 серию (эфир от 26.04.2021)
пресс-служба

26 апреля на канале 2+2 выйдет 18 серия сериала Опер по вызову 5 сезон. 18 серию сериала Опер по вызову 5 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 18 серии сериала Опер по вызову 5 сезон:

Камера видеонаблюдения фиксирует лицо женщины, которая застреливает сразу нескольких бизнесменов. На видео знакомый Деда узнает свою жену, которая пропала без вести несколько лет назад, и просит ДКР отыскать ее. Однако Славик понимает, что в деле задействованы современные технологии, в частности программа под мистическим названием «Призрак»...

18 серию сериала Опер по вызову 5 сезон смотрите онлайн скоро на сайте tv.ua.

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