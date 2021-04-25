Опер по вызову 5 сезон: смотреть онлайн 19 серию (эфир от 27.04.2021)
27 апреля на канале 2+2 выйдет 19 серия сериала Опер по вызову 5 сезон. 19 серию сериала Опер по вызову 5 сезон смотрите онлайн на tv.ua.
Славик берет на себя ответственность руководить ДКР пока Дед в командировке. Происходит серия массовых убийств. Трофимов с новой «легендой» отправляется вместе с конспирологами в бункер. Артему вводят сильный психотропный препарат. Опер готов убить даже своего напарника Романа.
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