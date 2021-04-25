Опер по вызову 5 сезон: смотреть онлайн 20 серию (эфир от 27.04.2021)

25 апреля 2021 14:15 Александр Кива
Опер по вызову 5 сезон: смотреть онлайн 20 серию (эфир от 27.04.2021)
Опер по вызову 5 сезон: смотреть онлайн 20 серию (эфир от 27.04.2021)
пресс-служба

27 апреля на канале 2+2 выйдет 20 серия сериала Опер по вызову 5 сезон. 20 серию сериала Опер по вызову 5 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 20 серии сериала Опер по вызову 5 сезон:

Маслов, полковник полиции в отставке и друг Деда, умирает. Неизвестные пытались застрелить его. Дед убежден: чтобы выйти на след преступников, нужно молчать о смерти Маслова. С помощью грима он перевоплощается в образ друга, чтобы дождаться бандитов. Оперы понимают, что Деда могут убить в любой момент, и готовы сделать все, чтобы поймать преступников.

20 серию сериала Опер по вызову 5 сезон смотрите онлайн скоро на сайте tv.ua.

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