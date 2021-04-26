Вещдок. Опережая время: Чай со слоном - смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.04.2021)

26 апреля 2021 19:20 Александр Кива
Вещдок. Опережая время: Чай со слоном - смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.04.2021)
Вещдок. Опережая время: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.04.2021)
пресс-служба

26 апреля на Интере и на сайте TV.UA выйдет 29 выпуск детективного проекта Вещдок. Опережая время. Новый выпуск Вещдок. Опережая время смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в новом выпуске Вещдок. Опережая время: В марте 2020 года на Сновинской фабрике во время съемок рекламного ролика умер дегустатор чая и составитель чайных композиций Станислав Жарков. Экспертиза показала, что смерть наступила в результате сочетания больших доз кофеина и атропина, принятых жертвой. Вскоре в спальном вагоне «Столичного экспресса» нашли двух членов съемочной группы: женщина была мертва, мужчина – в критическом состоянии. В их крови обнаружили ту же смесь, от которой умер Жарков. Каким образом эти вещества попали в организм жертв?

Новый выпуск проекта Вещдок. Опережая время от 26.04.2021 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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