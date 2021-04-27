Вещдок. Опережая время: Черные валеты - смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.04.2021)
27 апреля 2021 07:00
Вещдок. Опережая время: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.04.2021)
пресс-служба
29 апреля на Интере и на сайте TV.UA выйдет 32 выпуск детективного проекта Вещдок. Опережая время. Новый выпуск Вещдок. Опережая время смотрите онлайн на tv.ua.
Вещдок. Опережая время: В апреле 1974-го во время учений спецназа Черноморского флота СССР в Дунайских плавнях обнаружили труп пластического хирурга Игоря Стрельникова. По словам свидетелей, врач приехал из Москвы в Одессу в командировку. Но коллеги убитого утверждают: Игорь взял отпуск за свой счет и никаких выездных операций их клиника не проводит. Почему на самом деле хирург приехал в этот приморский город и скрывал истинную причину своего визита?
Новый выпуск проекта Вещдок. Опережая время от 29.04.2021 смотрите после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.