Я все тебе докажу - 8 серия: смотреть онлайн от 03.08.2021

4 августа 2021 22:15 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Я все тебе докажу - 8 серия: смотреть онлайн от 03.08.2021
Я все тебе докажу - 8 серия: смотреть онлайн от 03.08.2021
пресс-служба

3 августа на СТБ вышла 8 серия сериала Я все тебе докажу. 8 серию сериала Я все тебе докажу смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 8 серии сериала Я все тебе докажу:

В 8 серии детективной мелодрамы Я все тебе докажу между Леной и майором Дергачом состоится серьезный разговор. Мужчина чувствует себя неловко из-за того, что его преследует дочка Федоришиной. Вика вбила себе в голову, что она влюблена в оперативника. Но ведь майору Дергачу нравится ее мама…

8 серию сериала Я все тебе докажу от 03.08.2021 смотрите онлайн на tv.ua.

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