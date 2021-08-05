Я все тебе докажу - 10 серия: смотреть онлайн от 04.08.2021

5 августа 2021 15:15 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Я все тебе докажу - 10 серия: смотреть онлайн от 04.08.2021
Я все тебе докажу - 10 серия: смотреть онлайн от 04.08.2021
пресс-служба

4 августа на СТБ вышла 10 серия сериала Я все тебе докажу. 10 серию сериала Я все тебе докажу смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 10 серии сериала Я все тебе докажу:

В сериале Я все тебе докажу 10 серия майора Дергача подозревают в том, что он лишил жизни бывшую жену. Соседи жертвы сообщили правоохранителям, что видели, как Дергач накануне заходил к Людмиле. Также одна соседка слышала, как в день трагедии бывшие супруги разговаривали на повышенных тонах. Елена Федоришина тайком берется расследовать дело. Она уверена, что Дергач оказался случайным подозреваемым или его кто-то подставил. Смотрите онлайн новый детектив Я все тебе докажу 10 серия и узнайте, сможет ли Елена помочь другу отстоять свое честное имя и остаться в правоохранительных органах?

10 серию сериала Я все тебе докажу от 04.08.2021 смотрите онлайн на tv.ua.

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