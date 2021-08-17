Затерянный мир: Украинские технологии на марше — смотреть выпуск онлайн от 18.08.2021

17 августа 2021 19:11 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Затерянный мир: Украинские технологии на марше — смотреть выпуск онлайн от 18.08.2021
Затерянный мир: Украинские технологии на марше — смотреть выпуск онлайн от 18.08.2021
пресс-служба

17 августа в 16:55 на канале 2+2 выйдет 3 выпуск проекта Затерянный мир. Новый выпуск проекта Затерянный мир смотрите после эфира онлайн на tv.ua.

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Смотрите в новом выпуске проекта Затерянный мир:

Ведущий программы Максим Сухенко расскажет об украинских сверхсовременных технологиях и стартапах, которые меняют мир к лучшему.

Также Вы познакомитесь с выдающимися изобретателями-соотечественниками, которые уже захватили самые технологичные рынки планеты. Распознавание лиц в режиме реального времени с помощью телефона; определение эмоционального состояния человека во время просмотра контента через камеру; девайс, который позволят дистанционно играть и кормить домашних животных и многое другое.

2 выпуск программы Затерянный мир смотрите 17.08.2021 в 16:55 на канале 2+2 и после эфира онлайн на tv.ua.

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