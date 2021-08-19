Плут - смотреть онлайн 5 серию от 23.08.2021

19 августа 2021 04:00 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Плут - смотреть онлайн 5 серию от 23.08.2021
Плут - смотреть онлайн 5 серию от 23.08.2021
пресс-служба

23 августа на канале 2+2 выйдет 5 серия сериала Плут. 5 серию сериала Плут смотрите онлайн скоро на tv.ua.

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Смотрите в 5 серии сериала Плут: Любовный треугольник с Леной, вспыхнувшая страсть к Ольге – у Плута начинается новый этап в личной жизни. Его новое расследование происходит на фоне растущего напряжения с коллегами и угрозы разоблачения. Провокация Плута и Андрея, столкнувшая интересы банд Черкеса и Рыбака, дает свои результаты – противостояние двух ОПГ набирает обороты.

5 серию сериала Плут смотрите онлайн с 9 декабря 2021 года на tv.ua.

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