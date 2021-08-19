Плут - смотреть онлайн 6 серию от 24.08.2021
19 августа 2021 05:00
Плут - смотреть онлайн 6 серию от 24.08.2021
пресс-служба
24 августа на канале 2+2 выйдет 6 серия сериала Плут. 6 серию сериала Плут смотрите онлайн скоро на tv.ua.
Плут: В ходе расследования выясняется, что убийство бизнесмена Пищенко имеет личную подоплёку. Дело оказывается намного запутаннее. Втеревшись в доверие к Молоту, Плут получает от него первое, проверочное задание.
6 серию сериала Плут смотрите онлайн с 9 декабря 2021 года на tv.ua.