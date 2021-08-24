Плут - смотреть онлайн 10 серию от 31.08.2021
24 августа 2021 05:30
Плут - смотреть онлайн 10 серию от 31.08.2021
пресс-служба
31 августа на канале 2+2 выйдет 10 серия сериала Плут. 10 серию сериала Плут смотрите онлайн скоро на tv.ua.
Плут: На Андрея давит руководство — нужно бросить все ресурсы на поиски депутата горсовета Молотова. Лена замечает за собой слежку. А все это время Ольга с Яшей остаются в плену Рыбака. Парню выпадает возможность сбежать от бандитов…
10 серию сериала Плут смотрите онлайн с 9 декабря 2021 года на tv.ua.