Плут - смотреть онлайн 11 серию от 01.09.2021
24 августа 2021 07:00
Плут - смотреть онлайн 11 серию от 01.09.2021
пресс-служба
1 сентября на канале 2+2 выйдет 11 серия сериала Плут. 11 серию сериала Плут смотрите онлайн скоро на tv.ua
Плут: Тюремный товарищ Плута — Косой, выходит на свободу. Вместе с сообщником он устраивают засаду на бизнесмена, который перевозит большую сумму денег. Но все идет не по плану… Плут и Лена не могут оклематься от внезапной смерти близкого друга. Найти его убийцу – теперь главная цель Плута.
11 серию сериала Плут смотрите онлайн с 9 декабря 2021 года на tv.ua.