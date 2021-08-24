Плут - смотреть онлайн 11 серию от 01.09.2021

24 августа 2021 07:00 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Плут - смотреть онлайн 11 серию от 01.09.2021
Плут - смотреть онлайн 11 серию от 01.09.2021
пресс-служба

1 сентября на канале 2+2 выйдет 11 серия сериала Плут. 11 ​серию сериала Плут смотрите онлайн скоро на tv.ua

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Смотрите в 11 серии сериала Плут: Тюремный товарищ Плута — Косой, выходит на свободу. Вместе с сообщником он устраивают засаду на бизнесмена, который перевозит большую сумму денег. Но все идет не по плану… Плут и Лена не могут оклематься от внезапной смерти близкого друга. Найти его убийцу – теперь главная цель Плута.

11 серию сериала Плут смотрите онлайн с 9 декабря 2021 года на tv.ua.

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