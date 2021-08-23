Плут - смотреть онлайн 12 серию от 02.09.2021
23 августа 2021 07:30
2 сентября на канале 2+2 выйдет 12 серия сериала Плут. 12 серию сериала Плут смотрите онлайн скоро на tv.ua
Плут: Владелец ювелирного дома Кузин, которого когда-то ограбил Плут, узнает, что теперь преступник работает в полиции. Кузин дает команду «своим» не спускать с него глаз. Оперативники Вадим и Маша выходят на след Косого. Сможет ли Плут помочь человеку, который не раз спасал его в тюрьме?
12 серию сериала Плут смотрите онлайн с 9 декабря 2021 года на tv.ua.