Плут - смотреть онлайн 12 серию от 02.09.2021

23 августа 2021 07:30 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Плут - смотреть онлайн 12 серию от 02.09.2021

2 сентября на канале 2+2 выйдет 12 серия сериала Плут. 12 ​серию сериала Плут смотрите онлайн скоро на tv.ua

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Смотрите в 12 серии сериала Плут: Владелец ювелирного дома Кузин, которого когда-то ограбил Плут, узнает, что теперь преступник работает в полиции. Кузин дает команду «своим» не спускать с него глаз. Оперативники Вадим и Маша выходят на след Косого. Сможет ли Плут помочь человеку, который не раз спасал его в тюрьме?

12 серию сериала Плут смотрите онлайн с 9 декабря 2021 года на tv.ua.

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