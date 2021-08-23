Заряженные 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию от 18.08.2021
23 августа 2021 23:00
Заряженные 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию от 18.08.2021
пресс-служба
18 августа на канале НЛО TV вышла 5 серия сериала Заряженные 2 сезон. 5 серию 2 сезона сериала Заряженные смотрите онлайн на tv.ua.
Заряженные 2 сезон: Оксана Малая организовывает свидание с симпатичным ей парнем Колей. Молодые люди решают встретиться в гараже – обустроенном и уютном месте, где обычно тусуется компания «заряженных». Но обеспокоенный брат Оксаны Андрей с ревнивым другом Валерчиком не оставляют парочку наедине так просто. Они решают проверить серьезность намерений Коли, что заканчивается совсем неожиданно для всей компании. К слову, Бодя и Катя в этой серии также не останутся в стороне: успеют попасть в новое происшествие и обзавестись непредвиденной неприятностью…
5 серию 2 сезона сериала Заряженные смотрите онлайн на tv.ua.