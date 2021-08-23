Заряженные 2 сезон: смотреть онлайн 6 серию от 18.08.2021
23 августа 2021 23:33
Заряженные 2 сезон: смотреть онлайн 6 серию от 18.08.2021
пресс-служба
18 августа на канале НЛО TV вышла 6 серия сериала Заряженные 2 сезон. 6 серию 2 сезона сериала Заряженные смотрите онлайн на tv.ua.
Заряженные 2 сезон: Катя Кипиш решает найти других «заряженных» – тех самых, которые не входят в уже знакомую зрителям компанию – и предостеречь их от попадания в руки к олигарху Добровскому, который охотится за людьми, наделенными сверхспособностями. К реализации этой идеи Катя привлекает своих друзей. Сработает ли их план, а также, из какого любовного приключения им придется спасать Татьяну Германовну Мадам, зрители узнают в новой, наполненной юмором, серии.
6 серию 2 сезона сериала Заряженные смотрите онлайн на tv.ua.