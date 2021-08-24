Заряженные 2 сезон: смотреть онлайн 7 серию от 19.08.2021
24 августа 2021 11:10
Заряженные 2 сезон: смотреть онлайн 7 серию от 19.08.2021
пресс-служба
19 августа на канале НЛО TV вышла 7 серия сериала Заряженные 2 сезон. 7 серию 2 сезона сериала Заряженные смотрите онлайн на tv.ua.
Заряженные 2 сезон: Оксана Малая продолжает работать курьером в пиццерии. В порыве гнева она случайно применяет свою сверхспособность к сотрудникам кухни заведения, в котором работает. Учитывая, как искусно девушка может повелевать желудками других людей, все ее коллеги слегают на больничный якобы с последствиями отравления. Но как ни странно, это открывает для Оксаны перспективы карьерного роста. Вот только для этого Малой нужно хорошо себя проявить в совершенно нестандартных для нее условиях. Конечно, девушка обращается за помощью к своим «заряженным» друзьям. Но у тех тоже куча своих забот, в основном романтических, которые требуют пристального внимания.
7 серию 2 сезона сериала Заряженные смотрите онлайн на tv.ua.