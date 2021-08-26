Заряженные 2 сезон: смотреть онлайн 8 серию от 19.08.2021
26 августа 2021 11:30
Заряженные 2 сезон: смотреть онлайн 8 серию от 19.08.2021
пресс-служба
19 августа на канале НЛО TV вышла 8 серия сериала Заряженные 2 сезон. 8 серию 2 сезона сериала Заряженные смотрите онлайн на tv.ua.
Заряженные 2 сезон: Одним из ресурсов, которого часто не хватает молодым людям, являются деньги. А заработать их можно, придумав крутой стартап. Именно этой логикой руководствуются наши «заряженные» – Валера, Оксана и Андрей – и активно думают над идеей, которая могла бы принести хороший доход. В процессе творческих раздумий один из них случайно разбивает статуэтку Татьяны Германовны, которая стоит огромных денег и просто дорога Мадам как память. Чтобы избежать гнева женщины, компания намерена как можно скорее закрыть этот вопрос. Но это влечет за собой чреду более серьезных ситуаций, которые друзья должны срочно решить, в том числе, применяя свои сверхспособности и, конечно же, юмор.
8 серию 2 сезона сериала Заряженные смотрите онлайн на tv.ua.