Заряженные 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию от 20.08.2021
25 августа 2021 12:40
Заряженные 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию от 20.08.2021
пресс-служба
20 августа на канале НЛО TV вышла 9 серия сериала Заряженные 2 сезон. 9 серию 2 сезона сериала Заряженные смотрите онлайн на tv.ua.
Заряженные 2 сезон: Катя Кипиш – одна из «заряженных» и самоотверженный борец за справедливость, берется исполнить важную миссию – приучить друзей к употреблению здоровой пищи и отказу от продуктов животного происхождения. В ряды сторонников веганства она привлекает Мадам, которая настолько усердна в своей приверженности новому способу жизни, что ее внуки – Андрей и Оксана – уходят из дому. Теперь им предстоит найти себе новое место жительства, что окажется совершенно непростой задачей, учитывая, что кое-кто собирается усложнить этот процесс.
9 серию 2 сезона сериала Заряженные смотрите онлайн на tv.ua.