Заряженные 2 сезон: смотреть онлайн 13 серию от 25.08.2021

27 августа 2021 13:20 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Заряженные 2 сезон: смотреть онлайн 13 серию от 25.08.2021
Заряженные 2 сезон: смотреть онлайн 13 серию от 25.08.2021
пресс-служба

25 августа на канале НЛО TV вышла 13 серия сериала Заряженные 2 сезон. 13 серию 2 сезона сериала Заряженные смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 13 серии сериала Заряженные 2 сезон: Бодя Мажор долго мечтал о свидании с Катей Кипиш. И теперь, когда она наконец-то согласилась, парень не пришел на встречу. Катя понимает, что это не могло произойти просто так и, скорее всего, с Бодей что-то случилось. Вместе с Оксаной Малой они решают выяснить, в чем причина такого поступка Мажора. В этот момент Валерчику и Андрюхе эта причина становится вполне понятной – Бодя находится под сильным влиянием некой девушки. Но так ли с ней все просто, как кажется на первый взгляд? Это и предстоит выяснить компании друзей.

13 серию 2 сезона сериала Заряженные смотрите онлайн на tv.ua.

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