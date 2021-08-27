Заряженные 2 сезон: смотреть онлайн 13 серию от 25.08.2021
27 августа 2021 13:20
Заряженные 2 сезон: смотреть онлайн 13 серию от 25.08.2021
пресс-служба
25 августа на канале НЛО TV вышла 13 серия сериала Заряженные 2 сезон. 13 серию 2 сезона сериала Заряженные смотрите онлайн на tv.ua.
Заряженные 2 сезон: Бодя Мажор долго мечтал о свидании с Катей Кипиш. И теперь, когда она наконец-то согласилась, парень не пришел на встречу. Катя понимает, что это не могло произойти просто так и, скорее всего, с Бодей что-то случилось. Вместе с Оксаной Малой они решают выяснить, в чем причина такого поступка Мажора. В этот момент Валерчику и Андрюхе эта причина становится вполне понятной – Бодя находится под сильным влиянием некой девушки. Но так ли с ней все просто, как кажется на первый взгляд? Это и предстоит выяснить компании друзей.
13 серию 2 сезона сериала Заряженные смотрите онлайн на tv.ua.