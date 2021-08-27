Заряженные 2 сезон: смотреть онлайн 11 серию от 25.08.2021
27 августа 2021 11:20
Заряженные 2 сезон: смотреть онлайн 11 серию от 25.08.2021
пресс-служба
25 августа на канале НЛО TV вышла 11 серия сериала Заряженные 2 сезон. 11 серию 2 сезона сериала Заряженные смотрите онлайн на tv.ua.
Заряженные 2 сезон: В процессе игры «Было или не было» Андрей понимает, что его жизнь в своей яркости действительно уступает повседневности его лучших друзей. И еще более отчетливо парень осознает свою проблему общения с девушками. Поэтому пикапер с опытом Бодя берется помочь Андрею и учит его, как соблазнять представительниц прекрасного пола. В это время Оксана подозревает своего парня в измене, а Катя устраивает митинг против… разврата. О том, что из этого получилось, смотрите в новой серии «Заряженных»!
11 серию 2 сезона сериала Заряженные смотрите онлайн на tv.ua.