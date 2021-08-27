Заряженные 2 сезон: смотреть онлайн 11 серию от 25.08.2021

27 августа 2021 11:20 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Заряженные 2 сезон: смотреть онлайн 11 серию от 25.08.2021
Заряженные 2 сезон: смотреть онлайн 11 серию от 25.08.2021
пресс-служба

25 августа на канале НЛО TV вышла 11 серия сериала Заряженные 2 сезон. 11 серию 2 сезона сериала Заряженные смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 11 серии сериала Заряженные 2 сезон: В процессе игры «Было или не было» Андрей понимает, что его жизнь в своей яркости действительно уступает повседневности его лучших друзей. И еще более отчетливо парень осознает свою проблему общения с девушками. Поэтому пикапер с опытом Бодя берется помочь Андрею и учит его, как соблазнять представительниц прекрасного пола. В это время Оксана подозревает своего парня в измене, а Катя устраивает митинг против… разврата. О том, что из этого получилось, смотрите в новой серии «Заряженных»!

11 серию 2 сезона сериала Заряженные смотрите онлайн на tv.ua.

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