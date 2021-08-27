Заряженные 2 сезон: смотреть онлайн 12 серию от 25.08.2021

27 августа 2021 12:10 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Заряженные 2 сезон: смотреть онлайн 12 серию от 25.08.2021
Заряженные 2 сезон: смотреть онлайн 12 серию от 25.08.2021
пресс-служба

25 августа на канале НЛО TV вышла 12 серия сериала Заряженные 2 сезон. 11 серию 2 сезона сериала Заряженные смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 12 серии сериала Заряженные 2 сезон: Валера Лизун уже по уши в долгах, а его друзья, у которых он успел занять кучу денег, просят его вернуть обусловленные суммы. Это заставляет Валерчика начать поиски работы, которая могла бы принести доход. Но трудоустройство параллельно с прибылью приносит новые заботы. О «белом коде», применении сверхспособностей в корыстных целях и ярких юморных приключениях «заряженных» друзей – в новой серии ситкома!

12 серию 2 сезона сериала Заряженные смотрите онлайн на tv.ua.

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