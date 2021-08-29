Заряженные 2 сезон: смотреть онлайн 14 серию от 26.08.2021
29 августа 2021 09:30
Заряженные 2 сезон: смотреть онлайн 14 серию от 26.08.2021
пресс-служба
26 августа на канале НЛО TV вышла 14 серия сериала Заряженные 2 сезон. 14 серию 2 сезона сериала Заряженные смотрите онлайн на tv.ua.
Заряженные 2 сезон: Иногда необдуманные поступки влекут за собой серьезные последствия. Вот так одна ночь, которую Андрей провел с незнакомкой Марго, подарила ему перспективу будущего отцовства. Неужели теперь он должен будет пожениться на девушке, которую не любит и почти совсем не знает, попрощаться с друзьями и, как он считает, с молодостью? Компания «заряженных» друзей Андрея решает помочь парню и вывести Марго на чистую воду.
14 серию 2 сезона сериала Заряженные смотрите онлайн на tv.ua.