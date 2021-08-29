Заряженные 2 сезон: смотреть онлайн 15 серию от 26.08.2021

29 августа 2021 10:30 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Заряженные 2 сезон: смотреть онлайн 15 серию от 26.08.2021
Заряженные 2 сезон: смотреть онлайн 15 серию от 26.08.2021
пресс-служба

26 августа на канале НЛО TV вышла 15 серия сериала Заряженные 2 сезон. 15 серию 2 сезона сериала Заряженные смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 15 серии сериала Заряженные 2 сезон: Внезапно Оксана выясняет о своем парне Коле неожиданную деталь, которая буквально приводит ее в ужас. Об этом девушка в слезах рассказывает своим «заряженным» друзьям, которые решают поговорить с парнем и прояснить ситуацию. Но после общения с Колей с ними начинают происходить удивительные вещи, природа возникновения которых совершенно непонятна. «Заряженные» намерены выяснить, в чем причина изменений, и вернуть все на свои места.

15 серию 2 сезона сериала Заряженные смотрите онлайн на tv.ua.

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