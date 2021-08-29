Заряженные 2 сезон: смотреть онлайн 16 серию от 26.08.2021
29 августа 2021 11:30
Заряженные 2 сезон: смотреть онлайн 16 серию от 26.08.2021
пресс-служба
26 августа на канале НЛО TV вышла 16 серия сериала Заряженные 2 сезон. 16 серию 2 сезона сериала Заряженные смотрите онлайн на tv.ua.
Заряженные 2 сезон: Проснувшись однажды утром, Бодя Мажор, сверхспособностью которого является зависимость от кармы, обнаруживает на своем счете огромную задолженность перед ней. Парень не понимает, что послужило этому причиной, но уже готов к массе надвигающихся происшествий. С горем пополам доехав в гараж, – место, где традиционно собирается веселая компания «заряженных» – он вместе с друзьями пытается найти способ обнулить счет перед кармой и вернуть жизнь в привычное русло.
16 серию 2 сезона сериала Заряженные смотрите онлайн на tv.ua.