Заряженные 2 сезон: смотреть онлайн 17 серию от 27.08.2021
31 августа 2021 01:00
Заряженные 2 сезон: смотреть онлайн 17 серию от 27.08.2021
пресс-служба
27 августа на канале НЛО TV вышла 17 серия сериала Заряженные 2 сезон. 17 серию 2 сезона сериала Заряженные смотрите онлайн на tv.ua.
Заряженные 2 сезон: Проснувшись однажды утром, Бодя Мажор, сверхспособностью которого является зависимость от кармы, обнаруживает на своем счете огромную задолженность перед ней. Парень не понимает, что послужило этому причиной, но уже готов к массе надвигающихся происшествий. С горем пополам доехав в гараж, – место, где традиционно собирается веселая компания «заряженных» – он вместе с друзьями пытается найти способ обнулить счет перед кармой и вернуть жизнь в привычное русло.
17 серию 2 сезона сериала Заряженные смотрите онлайн на tv.ua.