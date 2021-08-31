Заряженные 2 сезон: смотреть онлайн 17 серию от 27.08.2021

31 августа 2021 01:00 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Заряженные 2 сезон: смотреть онлайн 17 серию от 27.08.2021
Заряженные 2 сезон: смотреть онлайн 17 серию от 27.08.2021
пресс-служба

27 августа на канале НЛО TV вышла 17 серия сериала Заряженные 2 сезон. 17 серию 2 сезона сериала Заряженные смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 17 серии сериала Заряженные 2 сезон: Проснувшись однажды утром, Бодя Мажор, сверхспособностью которого является зависимость от кармы, обнаруживает на своем счете огромную задолженность перед ней. Парень не понимает, что послужило этому причиной, но уже готов к массе надвигающихся происшествий. С горем пополам доехав в гараж, – место, где традиционно собирается веселая компания «заряженных» – он вместе с друзьями пытается найти способ обнулить счет перед кармой и вернуть жизнь в привычное русло.

17 серию 2 сезона сериала Заряженные смотрите онлайн на tv.ua.

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