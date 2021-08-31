Заряженные 2 сезон: смотреть онлайн 18 серию от 27.08.2021

27 августа на канале НЛО TV вышла 18 серия сериала Заряженные 2 сезон. 18 серию 2 сезона сериала Заряженные смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 18 серии сериала Заряженные 2 сезон

В новой серии компания знакомых зрителям друзей познакомится с еще одним «заряженным» парнем. Его сверхспособность весьма необычная и даже опасная, если использовать ее в корыстных целях. Именно это и хочет сделать олигарх Добровский, который открыл охоту за «заряженным» накануне важного для себя события. Конечно же, Бодя, Катя, Оксана и Валера решают помочь парню, но, кажется, он не слишком этому рад…

18 серию 2 сезона сериала Заряженные смотрите онлайн на tv.ua.