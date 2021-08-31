Заряженные 2 сезон: смотреть онлайн 19 серию от 27.08.2021
27 августа на канале НЛО TV вышла 19 серия сериала Заряженные 2 сезон. 19 серию 2 сезона сериала Заряженные смотрите онлайн на tv.ua.
В новой серии Валера Лизун снова обдумывает способ, с помощью которого можно заработать денег. Парень в собственном специфическом стиле перебирает всевозможные варианты, чтобы осуществить намеченную покупку. В этом ему решает помочь Оксана Малая, готовая использовать свою сверхспособность в достижении общей цели. В это же время Бодя Мажор и Катя Кипиш на свидании в парке раскрывают причудливый способ обмана людей и решают, что это пора прекратить… Конечно же, все серьезные события в новой серии не обойдутся без традиционного для ситкома юмора и комических ситуаций.
19 серию 2 сезона сериала Заряженные смотрите онлайн на tv.ua.