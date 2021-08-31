Заряженные 2 сезон: смотреть онлайн 20 серию от 27.08.2021

27 августа на канале НЛО TV вышла 20 серия сериала Заряженные 2 сезон. 20 серию 2 сезона сериала Заряженные смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 20 серии сериала Заряженные 2 сезон

Андрей Глюк очень хочет попасть на конкурс молодых писателей. Но вот проблема – все истории, которые он пишет на бумаге, могут сбыться в реальной жизни. Парень очень зол из-за этого факта, но его другу, Боде Мажору, на ум приходит интересная идея. Он предлагает Глюку написать сочинение, в котором Мажор потерял бы его сверхспособность – настигающую отовсюду карму. Это и крутой сюжет для конкурса, и помощь другу, который не слишком-то любит свое умение. Вот только никто из компании даже и предположить не мог, к каким последствиям может привести подобное желание…

20 серию 2 сезона сериала Заряженные смотрите онлайн на tv.ua.