Плут - смотреть онлайн 14 серию от 07.09.2021
6 сентября 2021 05:30
Плут - смотреть онлайн 14 серию от 07.09.2021
пресс-служба
7 сентября на канале 2+2 выйдет 14 серия сериала Плут. 14 серию сериала Плут смотрите онлайн скоро на tv.ua
Плут: Лена замечает, что новая сотрудница кафе Ольга влюблена в Плута. Между двумя преступными бандами возникает конфликт. У Чайки украли со склада товар, который нашелся у его главного врага – Молота. Чайка вызывает его на разборки.
14 серию сериала Плут смотрите онлайн с 9 декабря 2021 года на tv.ua.