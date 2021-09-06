Плут - смотреть онлайн 15 серию от 08.09.2021
6 сентября 2021 06:30
Плут - смотреть онлайн 15 серию от 08.09.2021
пресс-служба
8 сентября на канале 2+2 выйдет 15 серия сериала Плут. 15 серию сериала Плут смотрите онлайн скоро на tv.ua
Плут: Машину с драгоценности ювелирного дома «Планета диамант» снова грабят. Молот попадает за решетку, где узнает всю правду о Плуте. На спецоперации Рыбак совершает покушение на Плута, которому наконец-то удалось подобраться к бриллиантам…
15 серию сериала Плут смотрите онлайн с 9 декабря 2021 года на tv.ua.