Заряженные 3 сезон: смотреть онлайн 5 серию от 01.09.2021

1 сентября на канале НЛО TV вышла 5 серия сериала Заряженные 3 сезон. 5 серию 3 сезона сериала Заряженные смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 5 серии сериала Заряженные 2 сезон

Андрей, Валера и Оксана решают создать YouTube-канал для того, чтобы с его помощью заработать денег. Поэтому «заряженные» активно думают над тем, какая тематика может оказаться наиболее подходящей для этого дела, и вскоре приходят к интересному и даже неожиданному решению. Удастся ли компании друзей «разорвать интернет» свои контентом, и станет ли их YouTube-канал настоящей золотой жилой – об этом зрители узнают в новой серии!

5 серию 3 сезона сериала Заряженные смотрите онлайн на tv.ua.