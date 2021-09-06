Заряженные 3 сезон: смотреть онлайн 5 серию от 01.09.2021

6 сентября 2021 13:15 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Заряженные 3 сезон: смотреть онлайн 5 серию от 01.09.2021
Заряженные 3 сезон: смотреть онлайн 5 серию от 01.09.2021
пресс-служба

1 сентября на канале НЛО TV вышла 5 серия сериала Заряженные 3 сезон. 5 серию 3 сезона сериала Заряженные смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 5 серии сериала Заряженные 2 сезон

Андрей, Валера и Оксана решают создать YouTube-канал для того, чтобы с его помощью заработать денег. Поэтому «заряженные» активно думают над тем, какая тематика может оказаться наиболее подходящей для этого дела, и вскоре приходят к интересному и даже неожиданному решению. Удастся ли компании друзей «разорвать интернет» свои контентом, и станет ли их YouTube-канал настоящей золотой жилой – об этом зрители узнают в новой серии!

5 серию 3 сезона сериала Заряженные смотрите онлайн на tv.ua.

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