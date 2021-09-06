Заряженные 3 сезон: смотреть онлайн 6 серию от 01.09.2021

1 сентября на канале НЛО TV вышла 6 серия сериала Заряженные 3 сезон. 6 серию 3 сезона сериала Заряженные смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 6 серии сериала Заряженные 2 сезон

Новая серия расскажет зрителям об очередных приключениях и авантюрах «заряженных» друзей. Они продолжат искать способ заработка, и в этот раз он окажется не слишком-то безопасным. Кроме того, Николь раскроет новую грань своей сверхспособности, что доставит девушке немало беспокойства. Но даже в такой напряженной обстановке компания лучших друзей не перестанет вселить зрителей своими шутками и уморительными ситуациями.

6 серию 3 сезона сериала Заряженные смотрите онлайн на tv.ua.