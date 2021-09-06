Заряженные 3 сезон: смотреть онлайн 7 серию от 02.09.2021

6 сентября 2021 15:15 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Заряженные 3 сезон: смотреть онлайн 7 серию от 02.09.2021
Заряженные 3 сезон: смотреть онлайн 7 серию от 02.09.2021
пресс-служба

2 сентября на канале НЛО TV вышла 7 серия сериала Заряженные 3 сезон. 7 серию 3 сезона сериала Заряженные смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 7 серии сериала Заряженные 2 сезон

Компания «заряженных» – Богдан, Николь, Валера, Оксана и Андрей – продолжает развивать свой собственный YouTube-канал. Но для того, чтобы активно набирать просмотры и делать креативный контент, им не хватает опыта и… денег. Потому с целью получить дельные советы в ведении блога, Валера и Богдан решают обратиться к специалисту. К слову, именно в контексте этой сюжетной линии зрители увидят в новой серии известного украинского шоумена, телеведущего и видеоблогера Александра Педана. Будет интересно!

7 серию 3 сезона сериала Заряженные смотрите онлайн на tv.ua.

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