Заряженные 3 сезон: смотреть онлайн 7 серию от 02.09.2021

2 сентября на канале НЛО TV вышла 7 серия сериала Заряженные 3 сезон. 7 серию 3 сезона сериала Заряженные смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 7 серии сериала Заряженные 2 сезон

Компания «заряженных» – Богдан, Николь, Валера, Оксана и Андрей – продолжает развивать свой собственный YouTube-канал. Но для того, чтобы активно набирать просмотры и делать креативный контент, им не хватает опыта и… денег. Потому с целью получить дельные советы в ведении блога, Валера и Богдан решают обратиться к специалисту. К слову, именно в контексте этой сюжетной линии зрители увидят в новой серии известного украинского шоумена, телеведущего и видеоблогера Александра Педана. Будет интересно!

7 серию 3 сезона сериала Заряженные смотрите онлайн на tv.ua.