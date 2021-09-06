Заряженные 3 сезон: смотреть онлайн 8 серию от 02.09.2021

2 сентября на канале НЛО TV вышла 8 серия сериала Заряженные 3 сезон. 8 серию 3 сезона сериала Заряженные смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 8 серии сериала Заряженные 2 сезон

Валера проводит день со своей девушкой Оксаной. А Богдан, который уже длительное время встречается с Николь, собирается на знакомство с ее родителями. Но вот незадача – на чудесный романтический день, который парни планировали провести в компании своих дам, приходится и пацанский день, который Бодя, Валера и Андрей традиционно проводят вместе.

Дружба или любовь – в пользу чего в этот раз сделают выбор главные герои? Об этом зрители узнают в новой серии ситкома.

8 серию 3 сезона сериала Заряженные смотрите онлайн на tv.ua.