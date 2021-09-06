Заряженные 3 сезон: смотреть онлайн 9 серию от 03.09.2021

3 сентября на канале НЛО TV вышла 9 серия сериала Заряженные 3 сезон. 9 серию 3 сезона сериала Заряженные смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 9 серии сериала Заряженные 2 сезон

Оксана устраивается на новую, не совсем стандартную как для девушки, работу. Именно на ней она и проводит свой день. Параллельно ее «заряженные» друзья и парень Валера изучают комментарии под видео из их YouTube-канала. Одно из высказываний оказывается оскорбительным относительно Оксаны. Это буквально приводит Валеру в ярость. Парень решает найти и наказать злостного комментатора. В этой социальной миссии ему соглашаются помочь Богдан, Андрей и Николь – конечно, не без выгоды для их общего YouTube-канала.

9 серию 3 сезона сериала Заряженные смотрите онлайн на tv.ua.