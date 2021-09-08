Заряженные 3 сезон: смотреть онлайн 15 серию от 08.09.2021

8 сентября на канале НЛО TV вышла 15 серия сериала Заряженные 3 сезон. 15 серию 3 сезона сериала Заряженные смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 15 серии сериала Заряженные 2 сезон

Компания «заряженных» решает привлечь на свой YouTube-канал спонсора. Для этого Богдан, Валера и Андрей обращаются к знакомому руководителю хлебозавода, чтобы обсудить с ним рекламную интеграцию на канал. Идея парней не впечатляет потенциального спонсора, но взамен он делает им другое предложение, в котором очень нужно участие девушек. О «феерической идее», восторженной фанатке, тверке и магаактуальности одной из сверхспособностей друзей – в новой серии ситкома!

15 серию 3 сезона сериала Заряженные смотрите онлайн на tv.ua.