Заряженные 3 сезон: смотреть онлайн 15 серию от 08.09.2021

8 сентября 2021 21:11 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Заряженные 3 сезон: смотреть онлайн 15 серию от 08.09.2021
Заряженные 3 сезон: смотреть онлайн 15 серию от 08.09.2021
пресс-служба

8 сентября на канале НЛО TV вышла 15 серия сериала Заряженные 3 сезон. 15 серию 3 сезона сериала Заряженные смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 15 серии сериала Заряженные 2 сезон

Компания «заряженных» решает привлечь на свой YouTube-канал спонсора. Для этого Богдан, Валера и Андрей обращаются к знакомому руководителю хлебозавода, чтобы обсудить с ним рекламную интеграцию на канал. Идея парней не впечатляет потенциального спонсора, но взамен он делает им другое предложение, в котором очень нужно участие девушек. О «феерической идее», восторженной фанатке, тверке и магаактуальности одной из сверхспособностей друзей – в новой серии ситкома!

15 серию 3 сезона сериала Заряженные смотрите онлайн на tv.ua.

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