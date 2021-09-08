Заряженные 3 сезон: смотреть онлайн 16 серию от 08.09.2021

8 сентября на канале НЛО TV вышла 16 серия сериала Заряженные 3 сезон. 16 серию 3 сезона сериала Заряженные смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 16 серии сериала Заряженные 2 сезон

Компания хорошо знакомых зрителю друзей продолжает искать спонсоров для интеграций на своем YouTube-канале. В этот раз они получают специфическое предложение о создании рекламного видеоролика, в котором необходимо участие парней. Сюжет, предлагаемый заказчиком, может пошатнуть их репутацию, но соблазн полученного гонорара заставляет задуматься. Возьмутся ли «заряженные» за подобный заказ или же решат заработать деньги другим путем? Об этом в очередной юморной серии ситкома.

16 серию 3 сезона сериала Заряженные смотрите онлайн на tv.ua.