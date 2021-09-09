Заряженные 3 сезон: смотреть онлайн 18 серию от 09.09.2021
9 сентября на канале НЛО TV вышла 18 серия сериала Заряженные 3 сезон. 18 серию 3 сезона сериала Заряженные смотрите онлайн на tv.ua.
Валера зарегистрировался на чемпионат по скоростному поеданию хот-догов, ведь за первое место там обещают кругленькую сумму. Потому он предлагает своему другу Андрею стать его спарринг-партнером, чтобы вместе потренироваться и растянуть желудок перед соревнованием. Но удастся ли парням быть стойкими в достижении цели и одержать победу?
К слову, в новой серии зрители увидят также влюбленную парочку – Николь и Богдана. Девушка пытается смотивировать парня на утренние пробежки. Но это приводит к неожиданным последствиям…
18 серию 3 сезона сериала Заряженные смотрите онлайн на tv.ua.