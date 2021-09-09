Заряженные 3 сезон: смотреть онлайн 18 серию от 09.09.2021

9 сентября 2021 23:30 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Заряженные 3 сезон: смотреть онлайн 18 серию от 09.09.2021
Заряженные 3 сезон: смотреть онлайн 18 серию от 09.09.2021
пресс-служба

9 сентября на канале НЛО TV вышла 18 серия сериала Заряженные 3 сезон. 18 серию 3 сезона сериала Заряженные смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 18 серии сериала Заряженные 2 сезон

Валера зарегистрировался на чемпионат по скоростному поеданию хот-догов, ведь за первое место там обещают кругленькую сумму. Потому он предлагает своему другу Андрею стать его спарринг-партнером, чтобы вместе потренироваться и растянуть желудок перед соревнованием. Но удастся ли парням быть стойкими в достижении цели и одержать победу?

К слову, в новой серии зрители увидят также влюбленную парочку – Николь и Богдана. Девушка пытается смотивировать парня на утренние пробежки. Но это приводит к неожиданным последствиям…

18 серию 3 сезона сериала Заряженные смотрите онлайн на tv.ua.

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