Преподы: смотреть онлайн 14 серию от 21.09.2021

20 сентября 2021 17:15 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Преподы: смотреть онлайн 14 серию от 21.09.2021
Преподы: смотреть онлайн 14 серию от 21.09.2021
пресс-служба

21 сентября на канале НЛО TV выйдет 14 серия сериала Преподы. 14 серию сериала Преподы смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 14 серии сериала Преподы

Юля рассказывает, что в последнее время ей начал постоянно сниться Артур в очень пикантных снах. Юля описывает сны в подробностях, девушки говорят, что Юля озорная. Все это случайным образом слышит Артур и понимает, что грех не воспользоваться шансом и не поиздеваться над Юлей. Артур с помощью студентов и Ярика организует все так, что Юля не может понять, сходит ли она сходит с ума, или действительно влюбилась по уши. Девушки готовят план мести.

14 серию сериала Преподы смотрите 21 сентября в 18:00 на НЛО TV и после эфира онлайн на tv.ua.

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