Преподы: смотреть онлайн 14 серию от 21.09.2021

21 сентября на канале НЛО TV выйдет 14 серия сериала Преподы. 14 серию сериала Преподы смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 14 серии сериала Преподы

Юля рассказывает, что в последнее время ей начал постоянно сниться Артур в очень пикантных снах. Юля описывает сны в подробностях, девушки говорят, что Юля озорная. Все это случайным образом слышит Артур и понимает, что грех не воспользоваться шансом и не поиздеваться над Юлей. Артур с помощью студентов и Ярика организует все так, что Юля не может понять, сходит ли она сходит с ума, или действительно влюбилась по уши. Девушки готовят план мести.

14 серию сериала Преподы смотрите 21 сентября в 18:00 на НЛО TV и после эфира онлайн на tv.ua.