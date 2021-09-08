Преподы: смотреть онлайн 2 серию от 13.09.2021

13 сентября на канале НЛО TV выйдет 2 серия сериала Преподы. 2 серию сериала Преподы смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите во 2 серии сериала Преподы

В рамках предвыборной агитации для общения со студентами и преподавателями в колледж должен приехать один из кандидатов на пост мэра города. Ожидается много прессы. Директриса просит всех не облажаться хоть один раз... Конечно, в реальности все происходит практически наоборот.

2 серию сериала Преподы смотрите 13 сентября в 18:00 на НЛО TV и после эфира онлайн на tv.ua.