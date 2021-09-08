Преподы: смотреть онлайн 1 серию от 13.09.2021

13 сентября на канале НЛО TV выйдет 1 серия сериала Преподы. 1 серию сериала Преподы смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 1 серии сериала Преподы

В колледже освободилось два бюджетных студенческих места и директор просит преподавателей подать фамилии двух достойных контрактников для перевода на бюджет. Также в колледж приходит новый преподаватель Юлия, она полна энтузиазма и вдохновения. Но все ее надежды и планы рушатся, когда она знакомится с коллегами и студентами. Преподаватели, узнав о свободных бюджетных местах, пытаются извлечь из этого выгоду.

1 серию сериала Преподы смотрите 13 сентября в 18:00 на НЛО TV и после эфира онлайн на tv.ua.