Моя любимая Страшко - смотреть онлайн 10 серию от 07.09.2021

7 сентября на 1+1 вышла 10 серия сериала Моя любимая Страшко. 10 серию сериала Моя любимая Страшко смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 10 серии сериала Моя любимая Страшко

У Настиной бабушки с дедушкой годовщина свадьбы. Поскольку ежегодно дедушка забывает об этой дате, Настя решает напомнить ему, тем самым сделав сюрприз для бабушки. Отец упрекает Макса, что тот не может справиться с руководством компании. Коллеги по работе предсказывают Насте новую любовь, девушка надеется, что это Максим. В офис компании приходит специалист, который проверяет качество продукции.

10 серию сериала Моя любимая Страшко от 07.09.2021 смотрите онлайн на tv.ua.