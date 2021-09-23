Моя любимая Страшко - смотреть онлайн 10 серию от 07.09.2021

23 сентября 2021 21:20 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Моя любимая Страшко - смотреть онлайн 10 серию от 07.09.2021
Моя любимая Страшко - смотреть онлайн 10 серию от 07.09.2021
пресс-служба

7 сентября на 1+1 вышла 10 серия сериала Моя любимая Страшко. 10 серию сериала Моя любимая Страшко смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 10 серии сериала Моя любимая Страшко

У Настиной бабушки с дедушкой годовщина свадьбы. Поскольку ежегодно дедушка забывает об этой дате, Настя решает напомнить ему, тем самым сделав сюрприз для бабушки. Отец упрекает Макса, что тот не может справиться с руководством компании. Коллеги по работе предсказывают Насте новую любовь, девушка надеется, что это Максим. В офис компании приходит специалист, который проверяет качество продукции.

10 серию сериала Моя любимая Страшко от 07.09.2021 смотрите онлайн на tv.ua.

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