Моя любимая Страшко - смотреть онлайн 20 серию от 15.09.2021

15 сентября на 1+1 вышла 20 серия сериала Моя любимая Страшко. 20 серию сериала Моя любимая Страшко смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 20 серии сериала Моя любимая Страшко

Андрей предлагает перекрыть плохие впечатления от стримлайна и выпустить новую лимитированную коллекцию, которая приятно удивит всех. Максим сначала сомневается, но в конце концов соглашается. Оля тем временем находит секретный прайс компании, который Настя когда-то уничтожила, и пытается променять его Георгию на новый телефон. Макс предлагает Мирославу создать лимитированную коллекцию теней-хамелеонов, на что тот соглашается с энтузиазмом.

20 серию сериала Моя любимая Страшко от 15.09.2021 смотрите онлайн на tv.ua.