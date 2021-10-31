Пес 6 сезон: смотреть онлайн 19 серию

31 октября 2021 16:15 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Пес 6 сезон: смотреть онлайн 19 серию
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 19 серию
пресс-служба канала ICTV

На канале ICTV и на нашем сайте tv.ua вышла 19 серию сериала Пес 6 сезон. 19 серию сериала Пес 6 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 19 серии сериала Пес-6

Участники «престарелой» рок-группы ждут вечно опаздывающего лидера. Когда же он появляется на репетиции в нетрезвом состоянии и подходит к микрофону, то от удара током падает замертво. Фотограф группы запечатлевает этот трагический момент. Гнездилов жаждет снискать славы сыщика-одиночки, используя фотографа. Максимов замечает сходство Леонидова и Лены, а также то, что Пёс стал похож на него самого.

19 серию сериала Пес 6 сезон смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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