Пес 6 сезон: смотреть онлайн 19 серию

На канале ICTV и на нашем сайте tv.ua вышла 19 серию сериала Пес 6 сезон. 19 серию сериала Пес 6 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 19 серии сериала Пес-6

Участники «престарелой» рок-группы ждут вечно опаздывающего лидера. Когда же он появляется на репетиции в нетрезвом состоянии и подходит к микрофону, то от удара током падает замертво. Фотограф группы запечатлевает этот трагический момент. Гнездилов жаждет снискать славы сыщика-одиночки, используя фотографа. Максимов замечает сходство Леонидова и Лены, а также то, что Пёс стал похож на него самого.

19 серию сериала Пес 6 сезон смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.